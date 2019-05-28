Глава района Хакасии заявил в полицию на корреспондента «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на журналиста «России 24» Ивана Литомина 22 мая, подал на него заявление в полицию.

«В полицию заявление я вчера написал о привлечении корреспондента «Вести 24» Литомина Ивана. Просьба возбудить уголовное дело по статье УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти», — цитирует Зайцева телеканал «360».

По его словам, 28 мая собрался весь политсовет членов «Единой России» Ширинского района. Депутаты решили, что чиновник ни в чем не виноват. Они намерены направить обращение в президиум генерального совета партии «Единая Россия» и президиум хакасского регионального отделения с просьбой пересмотреть решение об исключении Зайцева из партии. Если прошение не будет удовлетворено, они выйдут из нее.

Было также принято решение направить обращения генпрокурору Юрию Чайке, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в связи с возбуждением уголовного дела против Зайцева.

Инцидент произошел 22 мая. Сергей Зайцев набросился с кулаками на репортера телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, когда тот попытался взять у него комментарий. Журналист готовил сюжет о кoррупционной составляющей в деятельности Зайцева. Инцидент был запечатлен на видео.

26 мая «Единая Россия» извинилась перед журналистами «за безобразную сцену» с главой Ширинского района. По словам заместителя секретаря генсовета партии Евгения Ревенко, любой член «Единой России», особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан корректно отвечать даже на неприятные вопросы. 27 мая президиум генсовета «Единой России» принял решение исключить Сергея Зайцева из партии.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на корреспондента. Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиoнальной деятельности журналиста). В рамках уголовного дела также будет проверена информация о возможных фактах кoррупции, о которых заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть».