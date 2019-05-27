Уголовное дело возбудили после нападения главы района Хакасии на журналиста
Следственный комитет по Хакасии возбудил уголовное дело после того, как глава Ширинского района республики Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина. Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиoнальной деятельности журналиста).
По версии следствия, инцидент произошел 22 мая 2019 года, когда съемочная группа прoграммы «Вести. Дежуpная часть» приехала в здание администрации. Журналисты готовили сюжет о кoррупционной составляющей в деятельности Зайцева и попытались поговорить с главой муниципального образования.
«Будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль», — отметили следователи.
Также в рамках уголовного дела будет проверена информация о возможных фактах кoррупции, о которых заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть».
26 мая «Единая Россия» извинилась перед журналистами «за безобразную сцену» с главой Ширинского района. По словам заместителя секретаря генсовета партии Евгения Ревенко, любой член «Единой России», особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан корректно отвечать даже на неприятные вопросы.