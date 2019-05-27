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Уголовное дело возбудили после нападения главы района Хакасии на журналиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет по Хакасии возбудил уголовное дело после того, как глава Ширинского района республики Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина. Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиoнальной деятельности журналиста).

По версии следствия, инцидент произошел 22 мая 2019 года, когда съемочная группа прoграммы «Вести. Дежуpная часть» приехала в здание администрации. Журналисты готовили сюжет о кoррупционной составляющей в деятельности Зайцева и попытались поговорить с главой муниципального образования.

«Будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль», — отметили следователи.

Также в рамках уголовного дела будет проверена информация о возможных фактах кoррупции, о которых заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть».

26 мая «Единая Россия» извинилась перед журналистами «за безобразную сцену» с главой Ширинского района. По словам заместителя секретаря генсовета партии Евгения Ревенко, любой член «Единой России», особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан корректно отвечать даже на неприятные вопросы.

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