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«Единая Россия» извинилась за нападение хакасского чиновника на журналиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Единая Россия» извинилась перед журналистами «за безобразную сцену» с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым. Заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко в субботу, 25 мая, заявил, что комиссия по этике в ближайшие дни вынесет решение в отношении чиновника.

«От лица всей партии «Единая Россия» я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев», — цитирует Ревенко «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что любой член партии, особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан корректно отвечать даже на неприятные вопросы.

«В ближайшие дни комиссия по этике партии «Единая Россия» соберется и даст принципиальную оценку и вынесет соответствующее решение в отношении нашего однопартийца», — подытожил Ревенко.

25 мая стало известно, что Зайцев в своем рабочем кабинете напал на журналиста телеканала «Россия 24». Видео инцидента распространилось в Сети и получило широкий резонанс.

30 апреля спикер парламента Хакасии Владимир Штыгашев раскритиковал команду главы республики региона Валентина Коновалова. По его словам, Коновалов «скрылся от сессии парламента», а глава регионального минстроя Илья Кононенко «уклоняется от встречи с депутатами». Также спикер заявил, что властям региона «проще нанять новое правительство» вместо «этих людей, которые просто сидят на должностях».

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