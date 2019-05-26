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В Хакасии обнаружили тела пропавших в прошлом году туристов

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Тела двух из четырех туристов, пропавших в республике Хакасия в ноябре прошлого года, были обнаружены спасателями в субботу, 25 мая, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Нашли их в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат на границе лесной зоны вблизи села Приисковое Орджоникидзевского района, где днем ранее было обнаружено тело еще одного туриста из той же группы.

«С целью установления причины смерти <…> назначена судебно-медицинская экспертиза. В последующем будет проведено опознание и генетическая экспертиза идентификации тела», — сообщается на сайте СУ СК РФ.

Расследование исчезновения трех туристов из Красноярского края и жительницы города Саяногорска республики Хакасия во время катания на снегоходах в ноябре прошлого года продолжается. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

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