В Хакасии обнаружили тела пропавших в прошлом году туристов

Тела двух из четырех туристов, пропавших в республике Хакасия в ноябре прошлого года, были обнаружены спасателями в субботу, 25 мая, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Нашли их в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат на границе лесной зоны вблизи села Приисковое Орджоникидзевского района, где днем ранее было обнаружено тело еще одного туриста из той же группы.

«С целью установления причины смерти <…> назначена судебно-медицинская экспертиза. В последующем будет проведено опознание и генетическая экспертиза идентификации тела», — сообщается на сайте СУ СК РФ.

Расследование исчезновения трех туристов из Красноярского края и жительницы города Саяногорска республики Хакасия во время катания на снегоходах в ноябре прошлого года продолжается. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».