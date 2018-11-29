СК начал проверку после пропажи туристов на снегоходах в Хакасии

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту исчезновения группы туристов в Хакасии. МЧС сообщает об обнаружении снегоходов пропавших.

Трое жителей Красноярского края и жительница Саяногорска на трех снегоходах отправились в район урочища озера Панфиловское и урочища Левая Сарала утром 24 ноября. В установленное время они не вернулись и не вышли на связь. Поисковая операция длится несколько дней, в ней участвуют более 70 человек из числа сотрудников МЧС, МВД и волонтеров. Уже удалось обнаружить снегоходы пропавшей группы, что сокращает территорию поиска. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В готовности к вылету находится вертолет, его будут применять в том случае, если позволит погода.

По факту исчезновения туристов началась доследственная проверка.