Прямой эфир

Спасатели обнаружили тела трех погибших под лавиной на Алтае

0
Фото: ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МЧС смогли обнаружить тела трех из семи туристов, погибших в результате схода лавины в горах на Алтае. Об этом заявил глава республики Олег Хорохордин.

«Спасатели нашли тела троих погибших туристов. (…) Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов», — написал он в Instagram.

По его словам, в составе спасателей работают четыре кинологических расчета. Также задействованы два вертолета. Хорокордин отметил, что от таких трагедий не застрахованы даже опытные альпинисты.

Ранее 8 мая сообщалось, что группа из девяти человек совершала восхождение на Южно-Чуйский хребет. В результате схода лавины погибли семеро из них. Отмечается, что инцидент произошел еще 6 мая, однако сообщили о нем две выжившие девушки только сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Поиски тел погибших при сходе лавины на Алтае могут затянуться

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017