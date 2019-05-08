Спасатели обнаружили тела трех погибших под лавиной на Алтае

Сотрудники МЧС смогли обнаружить тела трех из семи туристов, погибших в результате схода лавины в горах на Алтае. Об этом заявил глава республики Олег Хорохордин.

«Спасатели нашли тела троих погибших туристов. (…) Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов», — написал он в Instagram.

По его словам, в составе спасателей работают четыре кинологических расчета. Также задействованы два вертолета. Хорокордин отметил, что от таких трагедий не застрахованы даже опытные альпинисты.

Ранее 8 мая сообщалось, что группа из девяти человек совершала восхождение на Южно-Чуйский хребет. В результате схода лавины погибли семеро из них. Отмечается, что инцидент произошел еще 6 мая, однако сообщили о нем две выжившие девушки только сейчас.