Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Кош-Агачского района республики Алексей Тадыкин.

Трагедия произошла в понедельник, 6 мая, на Южно-Чуйском хребте в 36 км от населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района. В результате схода лавины семь человек погибли, девушкам удалось спастись. В горах не было связи, поэтому к людям они вышли только спустя два дня — 8 мая. По данным местного главка МЧС, девушкам удалось добраться до села Кош-Агач. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.

«Их состояние стабильное, но одной необходима помощь психолога», — цитирует Тадыкина ТАСС.

При этом в администрации села рассказали, что в шоковом состоянии находятся обе девушки.

«Они самостоятельно спустились и вышли с маршрута, утром сегодня пришли в полицию села, где рассказали о случившемся», — цитирует слова собеседников «РИА Новости».

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, на поиски погибших уже вылетели два вертолета с кинологами.

«Это страшная трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты. Заверяю, что будут приняты исчерпывающие меры для поиска туристов», — сказал врио главы республики Олег Хорохордин.

В новосибирском отделении Федерации спортивного туризма России подтвердили, что попавшая под лавину группа действительно была хорошо подготовлена и имела большой опыт. Участники похода официально представляли план маршрута и получили разрешение на поход. Тем не менее и сами туристы, и разрешившие выход на маршрут представители федерации осознавали лавиноопасность в данном районе в это время года.

«Межсезонье — это всегда лавинная опасность, и группа знала, и все знали про лавинную опасность», — цитирует представителя федерации ТАСС.

Коллега погибшей при сходе лавины Валерия Одаренко рассказала, что та часто ходила в походы. По словам Ирины Мараховской, оказавшаяся под лавиной девушка давно занимается альпинизмом. По ее словам, группа выехала из Новосибирска 30 апреля.

«Она предупредила, что не будет на связи», — сказала Мараховская РЕН ТВ.