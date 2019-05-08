Поиски тел погибших при сходе лавины на Алтае могут затянуться

Поиски тел семи туристов, погибших на Алтае в результате схода лавины, могут затянуться из-за обилия сошедшего снега.

«С учетом имеющейся информации, что лавина имеет достаточно значительные объемы, поисково-спасательные работы могут затянуться на неопределенный период времени. (…) ГУ МЧС по Республике Алтай и поисково-спасательные подразделения приведены в режим чрезвычайной ситуации», — цитирует ТАСС слова начальника Главного управления МЧС России по Республике Алтай Андрея Бурлакова.

Ранее 8 мая сообщалось, что группа из девяти человек совершала восхождение на Южно-Чуйский хребет. В результате схода лавины погибли семеро из них. Отмечается, что инцидент произошел еще 6 мая, однако сообщили о ней две выжившие девушки только сегодня, 8 мая.

Два вертолета — из Горно-Алтайска и Абакана — вылетели на поиски. В поисково-спасательной группе с Алтая 10 человек и два кинологических расчета, такая же группа в хакасском вертолете.