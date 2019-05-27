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Напавший в Хакасии на журналиста чиновник напишет заявление в полицию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на корреспондента телеканала «Россия 24», собирается написать заявление в полицию на телевизионщиков.

По словам чиновника, он составит документ после юридической оценки инцидента. «Завтра я соберу политсовет района, где выступлю с официальным заявлением. После оценки юристами действий членов съемочной группы телеканала обязательно напишу заявление в полицию», — цитирует Зайцева телеканал «360».

Он считает, что происшествия можно было избежать, если бы представители «России 24» заранее договорились о встрече с районной администрацией, а «не врывались бы в его кабинет в нерабочее время».

«Они проскочили пропускной режим… Ворвались, один стал снимать, второй не представился, подошел вплотную ко мне, микрофон под нос и первый вопрос: «Не стыдно ли мне быть главой Ширинского района с таким криминальным прошлым?» Второй вопрос касался того, каким образом Зайцев построил себе коттедж на деньги, предназначавшиеся на постройку очистных сооружений в поселке Жемчужном, рассказал глава района.

Чиновник добавил, что попросил журналиста сесть, но тот отказался. Тогда он попросил корреспондента выйти.

«Нервы сдали. Я просто стал его выталкивать», — заявил Зайцев, подчеркнув, что видео было смонтировано.

К настоящему моменту следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на корреспондента телеканала «Россия 24». Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиoнальной деятельности журналиста). В рамках уголовного дела также будет проверена информация о возможных фактах кoррупции, о которых заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть».

По версии следствия, инцидент произошел 22 мая. 26 мая «Единая Россия» извинилась перед журналистами «за безобразную сцену» с главой Ширинского района. По словам заместителя секретаря генсовета партии Евгения Ревенко, любой член «Единой России», особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан корректно отвечать даже на неприятные вопросы.

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