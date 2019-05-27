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Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

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Фото: youtube.com/Россия 24
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Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России». Такое решение принял президиум генсовета партии, сообщает в понедельник, 27 мая, ТАСС.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал поведение Зайцева случаем «белой чиновничьей горячки». По его словам, оно было неадекватным и неприемлемым.

«Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг, не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти», — подчеркнул Турчак.

В пресс-службе «Единой России» отметили, что региональному политсовету поручено приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения партии, а также рассмотреть вопрос о его соответствии должности главы района.

Ранее 27 мая сообщалось, что «Единая Россия» извинилась перед журналистами за поведение Зайцева.

Сергей Зайцев набросился с кулаками на репортера телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, когда тот попытался взять у него комментарий. Журналист готовил сюжет о кoррупционной составляющей в деятельности Зайцева. Инцидент был запечатлен на видео.

Следственный комитет по факту нападения возбудил уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиoнальной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК РФ). В свою очередь, Зайцев пообещал написать на телевизионщиков заявление в полицию.

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