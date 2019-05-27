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На Украине возбудили еще одно дело в отношении Порошенко

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Фото: Global Look Press
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Сотрудники государственного бюро расследований (ГБР) Украины возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Речь идет о возможном незаконном приобретении политиком телеканала «Прямой».

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Это третье заявление бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юриста Андрея Портнова, которое зарегистрировало ГБР. Оно касается возможных коррупционных преступлений, цитирует пресс-службу бюро агентство УНН. В бюро поступило и четвертое заявление Портнова, но дело пока не возбуждено.

25 мая юрист заявил, что намерен добиться ареста всех финансовых активов бывшего президента Украины. В тот же день стало известно, что Порошенко вызовут на допрос в рамках дела о превышении должностных полномочий. Речь пойдет о том, законно ли он действовал при распределении ключевых постов в компании «Центрэнерго».

24 мая ГБР возбудило дело по факту якобы легализации бывшим президентом страны преступных доходов от продажи завода «Кузня на Рыбальском».

22 мая стало известно, что специализированная антикоррупционная прокуратура начала производство в отношении Порошенко и еще ряда должностных лиц.

21 мая в отношении бывшего главы государства было начато расследование по факту возможной госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе.

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