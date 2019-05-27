Главу пресс-службы ГБР Украины уволили за новость о деле против Порошенко

Начальника пресс-службы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Максима Белоусенко уволили в связи с публикацией на сайте ведомства сообщения об открытии уголовного производства в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Вместе с тем, как сообщила сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова на своей странице в Facebook, публикация материала была согласована со следствием. По ее словам, на должность Белоусенко назначили человека без «надлежащего опыта» работы.

Винокурова также предположила, что в ближайшее время штат пресс-службы ГБР могут покинуть еще несколько сотрудников, которые не стали «людьми директора».

21 мая Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование по факту возможной государственной измены во время событий в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины совершили переход из Черного в Азовское море. Заявление подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся на Украину из эмиграции. Накануне он заявил о планах инициировать уголовное расследование в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.

22 мая стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала производство в отношении Порошенко и еще ряда должностных лиц. По данным следствия, они могли назначить руководство компании «Центрэнерго» с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

24 мая ГБР возбудило дело по факту якобы легализации бывшим президентом страны преступных доходов от продажи завода «Кузня на Рыбальском».

25 мая стало известно, что Порошенко вызовут на допрос в рамках дела о превышении должностных полномочий. Речь пойдет о том, законно ли он действовал при распределении ключевых постов в компании «Центрэнерго».