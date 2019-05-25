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СМИ узнали о вызове Порошенко на допрос по делу о превышении полномочий

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Экс-президента Украины Порошенко вызовут на допрос в рамках дела о превышении должностных полномочий. Об этом в субботу, 25 мая, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

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Как отмечает информагентство, ведомство проверяет, законно ли действовал Порошенко при распределении ключевых постов в компании «Центрэнерго». В ведомстве сообщили, что экс-президент «будет обязательно вызван и допрошен», отметив, что произойдет это, скорее всего, в июне.

22 мая стало известно, что САП начала производство в отношении Порошенко и еще ряда должностных лиц. По данным следствия, они могли назначить руководство компании «Центрэнерго» с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

21 мая в отношении Порошенко было начато расследование по факту возможной госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе.

24 мая Госбюро расследований Украины (ГБР) возбудило дело по факту якобы легализации бывшим президентом страны преступных доходов от продажи завода «Кузня на Рыбальском».

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