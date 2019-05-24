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Партия Порошенко изменила название

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Партия бывшего президента Украины «Блок Петра Порошенко «Солидарность» изменила название на «Европейская солидарность». Об этом сообщается в пятницу, 24 мая, на странице партии в Facebook.

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«Наша программа строится на тех ценностях, которые превратили Европу — континент, где тысячелетиями продолжались войны, — в успешное, богатое, демократическое общество — Европейский Союз», — говорится в тексте.

По мнению Порошенко, такая перемена поможет победить на предстоящих парламентских выборах на Украине.

«Ключ к объединению и победе — это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев, людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях», — цитирует его пресс-служба.

Съезд обновленной партии должен пройти 31 мая, уточняет RT.

Ранее 24 мая советник президента Украины Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский настаивает на выборах в Верховную раду по открытым спискам. Он подчеркнул, что это «принципиальная позиция» главы государства.

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