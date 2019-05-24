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Против Порошенко подали еще два иска об отмывании доходов

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Фото: Global Look Press/Hennadii Minchenko
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Госбюро расследований Украины (ГБР) возбудило дело по факту якобы легализации бывшим президентом страны Петром Порошенко преступных доходов от продажи завода «Кузня на Рыбальском». Об этом заявил юрист Андрей Портнов, который ранее был замглавы администрации Виктора Януковича.

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«Сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США», — написал он в своем Telegram-канале.

Юрист добавил, что также зарегистрировал в ГБР третье заявление на Порошенко об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов, отмечает «РИА Новости»

По информации Портнова, бывший президент в составе ОПГ незаконно завладел телеканалом «Прямой», оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Владимиру Макеенко.

Портнов вернулся на Украину 19 мая после эмиграции и рассказал о своих планах посадить Порошенко за решетку. Так, тремя днями ранее он подал первый иск на политика. Юрист обвинил бывшего главу государства в попытке захвата государственной власти и превышении служебных полномочий, в том числе в том, что он отдал преступный приказ о переходе украинских моряков через Керченский пролив.

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