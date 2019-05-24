Эксперты оценили уровень бедности на Украине

По состоянию на сегодняшний день Украина, с точки зрения ВВП на душу населения, остается одной из беднейших стран Восточной Европы, говорится в специальном докладе Всемирного банка, опубликованном в четверг, 23 мая.

«Сегодня Украина находится на перепутье: несмотря на восстановление экономического роста после кризиса 2014–2015 годов, темпы этого роста остаются слишком низкими, чтобы Украина могла достичь уровня доходов соседних европейских стран», — говорится в докладе.

Уточняется, что уровень бедности выше докризисного. Кроме того, ВВП на душу населения по паритету покупательской способности приблизительно в три раза ниже, чем в Польше. И при нынешних темпах роста потребуется свыше 50 лет, чтобы достичь уровня соседней страны.

Хотя Киев и достиг прогресса, создав предпосылки для устойчивого роста, развитие экономики продолжает сдерживаться незавершенными реформами, и это ведет к низкой производительности, чрезмерной зависимости от экспорта товаров, недостатку прямых иностранных инвестиций и интеграции в глобальную экономику.

19 апреля сообщалось, что Украина заняла шестое место в рейтинге самых «несчастных» экономик мира агентства Bloomberg. В первую пятерку вошли Венесуэла, Аргентина, ЮАР, Турция и Греция.