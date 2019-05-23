Пушков рассказал о провале «украинской мечты»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что «украинская мечта жить за чужой счет» никогда не осуществится. Об этом он написал в Twitter в среду, 22 мая.

По его мнению, Украина «всегда выживала за чей-то счет», например, за российский. Теперь, считает политик, Киев намерен переориентироваться в сторону Евросоюза.

«Но много ей там не дадут — на элитку хватит, а народу ничего не достанется», — написал Пушков.

7 февраля, Верховная рада Украины утвердила изменения в конституцию относительно курса страны на членство в Европейском Союзе (ЕС) и НАТО. Теперь в преамбуле конституции страны будет закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса».

На Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 года новая власть взяла курс на вступление страны в политические и военные объединения западных стран. В первую очередь Киев пожелал стать членом ЕС и НАТО.

В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определили вступление в НАТО целью внешней политики страны. При этом на тот момент украинский лидер Петр Порошенко заявлял, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на референдуме.

29 января текущего года на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» действующий президент Украины заявил, что Киев через пять лет намерен подать заявку на вступление в Европейский союз (ЕС). Тогда же Порошенко отметил, что ожидает получения плана по вступлению страны в НАТО.

При этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Украина пока не готова к членству в НАТО, а альянс не готов к достижению консенсуса по включению страны в свой состав.