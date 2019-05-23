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Украина направила в СБ ООН разъяснения по закону о языке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Постпред Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Владимир Ельченко направил в Совет Безопасности (СБ) письмо с разъяснениями про закон об украинском языке. Об этом говорится в сообщении на странице в Twitter украинской миссии в ООН, опубликованном в среду, 22 мая.

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«Ельченко направил председателю СБ письмо относительно закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня СБ ООН», — отмечается в сообщении.

20 мая Совбез ООН отказался внести в повестку заседания вопрос об украинском языковом законе. Против высказались США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия.

Российский постпред Василий Небензя выразил сожаление и отметил, что закон идет вразрез с Минскими договоренностями, а также противоречит украинской конституции, где говорится о равных правах граждан и национальных меньшинств.

15 мая бывший украинский президент Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти, учебными заведениями, больницами, а также предприятиями сферы обслуживания. Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.

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