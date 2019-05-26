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Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года

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Фото: РИА Новости
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Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов потребовал расследовать возможную причастность спикера Верховной рады Андрея Парубия к организации беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.

«Однажды одесситы разорвут националистов — всех, до кого дотянутся»
Спустя пять лет после трагедии в Доме профсоюзов «Известия» встретились с очевидцами и участниками этих событий

По словам Портнова, украинским следователям стоит выяснить с кем контактировал Парубий и где находился, так как он принимал одно из основных участий в беспорядках в Одессе, в результате которых погибли 48 человек, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Есть целый ряд доказательств, где Парубий принимает участие в организации массовых беспорядков, но следствие, и я это вчера сказал следователям, уходит от этого вопроса. Они не допрашивают Парубия», — сказал он отметив, что спикера Рады допросили только один раз для формальности.

Ранее 25 мая Портнов заявил, что намерен добиться ареста всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко. Юрист также сказал, что в Государственное бюро расследований (ГБР) направлены материалы по второму делу против Порошенко, не уточнив, при этом, какие именно.

21 ноября 2013 года на площади Майдан в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Через некоторое время начались беспорядки и стычки с силовиками, так называемая оппозиция применяла «коктейли Молотова» и огнестрельное оружие. Результатом стали десятки жертв как со стороны силовиков, так и со стороны активистов.

2 мая 2014 года члены украинского «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны майдана напали на активистов «антимайдана». Последние вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, тогда радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, на улице агрессоры избивали их, забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Во время этих событий погибли 48 человек.

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