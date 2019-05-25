Петиция за отставку главы АП Украины набрала необходимые 25 тыс. голосов

Петиция об отставке главы администрации президента (АП) Украины Андрея Богдана набрала более 25 тыс. голосов. В соответствии с законодательством страны этого количества достаточно, чтобы в течение трех месяцев документ был отправлен на рассмотрение главе государства.

Согласно данным сайта на 15:10 мск 25 мая, коллективное обращение подписали 26,45 тыс. человек при необходимых 25 тыс.

Петиция была опубликована двумя днями ранее. Ее авторы требуют отставки, так как тот подпадает под закон о люстрации, принятый в 2014 году после госпереворота. Они ссылаются на то, что данная норма украинского законодательства запрещает Богдану занимать должность главы АП в связи с его прошлой работой на высоких должностях в правительствах экс-президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова.

Замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка накануне не исключил, что глава государства Владимир Зеленский уволит Богдана. При этом он отметил, что произойдет это только в том случае, если конституционный суд признает назначение этого человека незаконным. По мнению же самого Рябошапки, закон о люстрации является «несовершенным» и противоречит главному закону страны, пишет «Газета.ру».

Комментируя очередную петицию, направленную против Зеленского и его команды, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение, что все происходящее «некий медийный повод».

«Вполне возможно, противники Зеленского используют его же приемы публичного поведения, чтобы осложнить деятельность президента <…> Но в любом случае кто-то это организует и проводит. Видимо, от Зеленского ждут какой-то определенности», — заявил политолог в интервью RT.

Оленченко также напомнил, что петицию за отставку Зеленского сам глава государства призвал расценивать как шутку.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Через месяц, 20 мая, новоизбранный глава государства вступил в должность. Сразу же после инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.