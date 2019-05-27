Задержан отец подозреваемого в теракте в центре Лиона

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали отца 24-летнего подозреваемого во взрыве на пешеходной улице в центре Лиона. Об этом сообщило в понедельник, 27 мая, телеканал BFMTV.

Всего на данный момент по делу о взрыве в Лионе силовики задержали четырех человек. Основным подозреваемым оказался местный житель алжирского происхождения. Также задержаны его 18-летний брат и мать, а сестра вызвана на допрос. Операции правоохранители провели утром в понедельник.

Полиция в настоящее время проводит обыск в присутствии подозреваемого в его доме в Уллинсе, в пригороде Лиона. До начала следственных действия была проведена операция по разминированию, чтобы исключить наличие на месте обыска взрывчатки.

Около дома, где жила семья подозреваемого, дежурят более десятка полицейских автомобилей, в том числе фургон технической полиции.

Взрыв в Лионе произошел в пятницу на улице Виктора Гюго около 17:30 по местному времени (18:30 мск). По предварительным данным, сдетонировал сверток, начиненный гвоздями, винтами и болтами. По последней информации, пострадали 13 человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки пострадавшим при взрыве.