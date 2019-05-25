Появились новые фотографии подозреваемого во взрыве в Лионе
Французская полиция опубликовала новые фотографии и описание человека, которого подозревают в совершении взрыва в Лионе.
Кадры размещены в Twitter полиции в субботу, 25 мая. Согласно фото, подозреваемым является мужчина c зеленым велосипедом. Он был одет в темную рубашку с закатанными рукавами и светлые шорты, на плечах у него был черный рюкзак.
Правоохранители призвали помочь в расследовании инцидента, поделившись информацией о человеке на фото. Он проявился на месте около 17 часов. На вид ему около 30–35 лет, также на нем были темные очки и маска.
Инцидент произошел на улице Виктора Гюго около 17:30 по местному времени (18:30 мск). По предварительным данным, сдетонировал сверток, начиненный гвоздями, винтами и болтами. Район происшествия оцеплен, по последней информации, пострадали 13 человек.