Появились новые фотографии подозреваемого во взрыве в Лионе

Французская полиция опубликовала новые фотографии и описание человека, которого подозревают в совершении взрыва в Лионе.

Кадры размещены в Twitter полиции в субботу, 25 мая. Согласно фото, подозреваемым является мужчина c зеленым велосипедом. Он был одет в темную рубашку с закатанными рукавами и светлые шорты, на плечах у него был черный рюкзак.

Правоохранители призвали помочь в расследовании инцидента, поделившись информацией о человеке на фото. Он проявился на месте около 17 часов. На вид ему около 30–35 лет, также на нем были темные очки и маска.

[#AppelÀTémoins ACTUALISÉ] Nouvelles photos et description de l’homme suspecté d’être l’auteur de l’explosion au colis piégé à #Lyon, rue Victor Hugo.

Si vous avez des informations, #AidezNous.

Appelez le 197. pic.twitter.com/e9nUDCiWxd — Police nationale (@PoliceNationale) May 25, 2019

Инцидент произошел на улице Виктора Гюго около 17:30 по местному времени (18:30 мск). По предварительным данным, сдетонировал сверток, начиненный гвоздями, винтами и болтами. Район происшествия оцеплен, по последней информации, пострадали 13 человек.