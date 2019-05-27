Прямой эфир

Полиция задержала подозреваемого во взрыве в Лионе

0
Фото: twitter.com/@prefetrhone
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, подозреваемый в том, что оставил заминированный сверток в Лионе, задержан. Об этом в понедельник, 27 мая, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

«Подозреваемый только что задержан», — написал он на своей странице в Twitter.

Кастанер также поприветствовал работу антитеррористического отделения полиции, судебной полиции в Лионе и Главного управления внутренней безопасности.

Взрыв произошел в Лионе на улице Виктора Гюго 24 мая около 17:30 по местному времени (18:30 мск). По предварительным данным, сдетонировал сверток, начиненный гвоздями, винтами и болтами. Район происшествия был оцеплен, по последней информации, пострадали 13 человек.

После инцидента в Сети появились фото и описание подозреваемого. Согласно фотографиям, это был мужчина c зеленым велосипедом. Он был одет в темную рубашку с закатанными рукавами и светлые шорты, на плечах у него был черный рюкзак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посольство РФ заявило об отсутствии пострадавших россиян при взрыве в Лионе
Макрон выразил поддержку пострадавшим при взрыве в Лионе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017