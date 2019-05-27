Полиция задержала подозреваемого во взрыве в Лионе

Мужчина, подозреваемый в том, что оставил заминированный сверток в Лионе, задержан. Об этом в понедельник, 27 мая, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

«Подозреваемый только что задержан», — написал он на своей странице в Twitter.

Кастанер также поприветствовал работу антитеррористического отделения полиции, судебной полиции в Лионе и Главного управления внутренней безопасности.

Взрыв произошел в Лионе на улице Виктора Гюго 24 мая около 17:30 по местному времени (18:30 мск). По предварительным данным, сдетонировал сверток, начиненный гвоздями, винтами и болтами. Район происшествия был оцеплен, по последней информации, пострадали 13 человек.

После инцидента в Сети появились фото и описание подозреваемого. Согласно фотографиям, это был мужчина c зеленым велосипедом. Он был одет в темную рубашку с закатанными рукавами и светлые шорты, на плечах у него был черный рюкзак.