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Число пострадавших от взрыва в Леоне выросло до 13

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Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
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Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

Главам префектур отдан приказ усилить безопасность в местах массового скопления людей, сообщил в Twitter министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

В организации преступления подозревают мужчину, появившегося на месте взрыва около 17 часов по местному времени. Ему около 30-35 лет, он был в темных очках и маске, одет в темный свитер и светлые шорты.

Также полиция проверяет сообщение об еще одном взрыве на улице Эмиль-Дюпор, сообщает газета Progres.

Взрыв произошел около 17:30 (18:30 мск) на улице Виктора Гюго. По предварительным данным, сдетонировал сверток, начиненный гвоздями, винтами и болтами. Район происшествия оцеплен, закрыты две станции метро.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки пострадавшим.

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