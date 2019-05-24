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В Кабуле подорвали мечеть во время молитвы

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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
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Взрыв произошел в одной из мечетей в столице Афганистана во время молитвы, сообщает Reuters в пятницу, 23 мая.

«Мечеть была полна молящихся мужчин», — сказал высокопоставленный чиновник в Кабуле.

По данным МИДа страны, как минимум один человек погиб, еще 16 пострадали. На место взрыва приехали машины скорой помощи.

В начале мая в Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). Муфти Узбек организовывал теракты и финансировал операции террористов в Центральной Азии.

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