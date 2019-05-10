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В Афганистане 9 детей подорвались на фугасе

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Фото: Global Look Press/Rahmat Alizadah/Xinhua
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В афганской провинции Фарьяб на северо-западе страны в результате взрыва фугаса погибли четверо детей, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

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Представитель местной полиции уточнил, что взрывное устройство было установлено террористами для атаки на представителей силовых ведомств. Оно было заложено на краю дороги.

Возраст погибших детей не уточняется.

Ранее, 3 мая, правительство Афганистана заявило, что готово заключить перемирие с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), если оно предпримет встречные шаги.

До этого боевики овладели значительной территорией в сельских районах страны и развернули наступление на крупные города.

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