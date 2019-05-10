В Афганистане 9 детей подорвались на фугасе

В афганской провинции Фарьяб на северо-западе страны в результате взрыва фугаса погибли четверо детей, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

Представитель местной полиции уточнил, что взрывное устройство было установлено террористами для атаки на представителей силовых ведомств. Оно было заложено на краю дороги.

Возраст погибших детей не уточняется.

Ранее, 3 мая, правительство Афганистана заявило, что готово заключить перемирие с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), если оно предпримет встречные шаги.

До этого боевики овладели значительной территорией в сельских районах страны и развернули наступление на крупные города.