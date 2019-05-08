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Режиссер Лунгин объяснил критику фильма про войну в Афганистане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Режиссер Павел Лунгин рассказал «Известиям» в преддверии проката картины «Братство», старт которого намечен на 10 мая, что его фильм не вызовет стыда у зрителей за нашу армию.

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«Тем, кто знает войну по-настоящему, а не по книжкам для политработников, надеюсь, фильм понравится. Там вообще нет женщин. Это чисто мужская история. Пусть зрители сначала ее посмотрят, а уже потом мы сможем начать с ними диалог. Надо все-таки как-то различать то, что сделано с любовью, и то, что показано издевательски, с холодным взглядом», — сказал Лунгин.

По его словам, критика в адрес картины связана с тем, что «те, кто ругает фильм, все-таки очень боятся правды».

«Они говорят: «На войне и не такое было, но об этом не нужно рассказывать нашей молодежи». Заметьте, они всё хотят разговаривать с молодежью, хотят куда-то ее за собой вести. А куда они будут вести молодежь? На войну, что ли? Несмотря на личный героизм, они всё же проигравшие. Их речи тоже ни к чему не привели и никого не убедили. Советский Союз развалился вскоре после вывода войск из Афганистана, и мне очевидна связь двух этих событий», — добавил Лунгин.

Также режиссер указал, что для проката уже «купили фильм почему-то китайцы, корейцы и японцы», тогда как «европейцы пока думают».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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