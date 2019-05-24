Посольство РФ не получало данных о пострадавших россиянах в результате ЧП в Лионе

В посольство России пока не поступало информации о наличии россиян среди пострадавших в результате взрыва в Лионе, сообщили в диппредставительстве в пятницу, 24 мая.

Ранее в тот же день на улице Виктора Гюго в Лионе сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По предварительным данным, ранения получили не менее 10 человек.

«На данный момент посольство не располагает сведениями о том, есть ли в числе пострадавших <…> граждане России. Консульский отдел предпринимает шаги для получения этой информации», — цитирует заявление посольства ТАСС.

Российские дипломаты также выразили слова сочувствия и поддержки пострадавшим в результате ЧП и их близким.