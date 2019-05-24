Заминированный сверток взорвался в Лионе

Заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго в Лионе. В результате ЧП есть раненые, пишет газета Le Progres.

Уточняется, что взрыв прогремел около 17:30 (18:30 мск). По предварительным данным, сдетонировал сверток, который был начинен гвоздями, винтами и болтами.

Журналисты отмечают, что были ранены восемь человек, в том числе восьмилетняя девочка. Согласно предварительной информации, раны являются поверхностными и не угрожают жизни людей. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Сейчас район ЧП оцеплен, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

10 февраля взрыв прогремел в булочной во французском городе Лион. Жертвами стали два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести. На данный момент причина взрыва не установлена, полиция начала расследование.