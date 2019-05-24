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Макрон выразил поддержку пострадавшим при взрыве в Лионе

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Фото: Iroz Gaizka/Pool via REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки пострадавшим при взрыве в Лионе. По предварительным данным, в результате атаки пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. BFMTV сообщает о 10 пострадавших.

«Да, произошла атака в Лионе, все об этом знают. Я не вправе подводить итоги. На данном этапе жертв нет. Есть раненые, и, конечно, мои мысли сейчас с ними и их семьями», — цитирует Макрона Le Figaro.

По данным Le Progres, за две минуты до взрыва человек, который ехал на велосипеде, уронил сверток перед булочной Brioche Dorée .

«Шум был впечатляющим»,— рассказал журналистам директор отеля Residence, который находится напротив места взрыва.

По его словам, в булочной было выбито окно, отель не пострадал. «Мы увидели сильно паниковавшую женщину и истекающего кровью мужчину», — отметил он.

По данным журналистов, раненых уже эвакуировали с места взрыва. Прокуратура Лиона начала расследование по статье «Попытка преднамеренного убийства».

Взрыв произошел около 17:30 (18:30 мск) на улице Виктора Гюго. По предварительным данным, сдетонировал сверток, который был начинен гвоздями, винтами и болтами. Были ранены восемь человек, в том числе восьмилетняя девочка. Согласно предварительной информации, раны являются поверхностными и не угрожают жизни людей.

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