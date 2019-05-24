Прямой эфир

Взрыв супа в китайском ресторане попал на видео

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посетитель ресторана в городе Куньмин (Китай) случайно уронил зажигалку в кастрюлю с кипящим супом. В результате произошел взрыв, три человека пострадали.

Видео инцидента было опубликовано телеканалом РЕН ТВ в пятницу, 24 мая. На кадрах видно, как официантка пытается достать зажигалку из кастрюли половником. В какой-то момент из-за высокой температуры зажигалка взрывается.

Часть кипящего супа попала прямо на лицо и руки девушки. Ее и еще двоих человек, в том числе клиента, который уронил зажигалку, госпитализировали с ожогами. В настоящий момент их здоровью ничего не угрожает.

24 мая было опубликовано видео о том, как мужчина вылез на карниз многоэтажного дома, спасаясь от пожара в Риме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Защитивший хозяйский дом от койота кот попал на видео
Нападение барана на полицейского попало на видео

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017