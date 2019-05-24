Взрыв супа в китайском ресторане попал на видео

Посетитель ресторана в городе Куньмин (Китай) случайно уронил зажигалку в кастрюлю с кипящим супом. В результате произошел взрыв, три человека пострадали.

Видео инцидента было опубликовано телеканалом РЕН ТВ в пятницу, 24 мая. На кадрах видно, как официантка пытается достать зажигалку из кастрюли половником. В какой-то момент из-за высокой температуры зажигалка взрывается.

Часть кипящего супа попала прямо на лицо и руки девушки. Ее и еще двоих человек, в том числе клиента, который уронил зажигалку, госпитализировали с ожогами. В настоящий момент их здоровью ничего не угрожает.

24 мая было опубликовано видео о том, как мужчина вылез на карниз многоэтажного дома, спасаясь от пожара в Риме.