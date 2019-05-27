В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).

«Это не наше дело комментировать заявления Коломойского — это внутриукраинская дискуссия. В данном случае речь идет о реноме страны как надежного заимствователя», — заявил в понедельник, 27 мая, представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли Россия вернуть свои $3 млрд, Песков отметил, что в Москве исходят из существования долговых обязательств.

Призыв Коломойского объявить дефолт по внешним долгам Украины прозвучал накануне, 26 мая. Он отметил, что Киеву следует брать пример с Греции и Аргентины.

В 2013 году Украина разместила суверенные еврооблигации на $3 млрд в пользу России. В декабре 2015 года правительство Украины, пришедшее к власти после госпереворота, ввело мораторий на выплату долга. Занимавший тогда пост премьер-министра Арсений Яценюк объяснил это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами.

В 2016 году Москва обратилась в Высокий суд Лондона, который обязал Киев выплатить номинальную стоимость облигаций в размере $3 млрд, а также $75 млн неосуществленного купонного платежа и штрафные проценты. Киев подал апелляцию. В сентябре 2018 года по трем из четырех доводов, которые Украина приводила в качестве аргумента для избежания выплаты долга, было отказано в зале суда. Однако четвертый пункт не отклонили, и было решено провести по этому вопросу всеобъемлющий судебный процесс. В ноябре того же года Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение по делу о суверенном долге. В Москве уверены, что четвертый довод также должен быть отклонен без проведения судебного процесса.