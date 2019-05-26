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Сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ-2019

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Российская сборная по хоккею заняла третье место на чемпионате мира, проходящем в Словакии. В матче за бронзу команда обыграла чешскую сборную по буллитам со счетом 3:2.

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В составе россиян в основное время отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов. Победный буллит реализовал Никита Гусев. У чехов шайбы на счету Михала Ржепика и Доминика Кубалика, передает «Спорт-Экспресс».

25 мая россияне проиграли полуфинальный матч с Финляндией со счетом 0:1. Двумя днями ранее в четвертьфинальной игре россияне обыграли сборную США со счетом 4:3.

Россия выиграла все семь матчей группового турнира, обыграв в том числе и Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах. Также в ходе этапа команда одержала крупнейшую победу в своей истории, разгромив команду Италии со счетом 10:0 (в истории российской сборной и раньше были случаи, когда она забивала столько шайб, но она впервые не пропустила ни одной в свои ворота при таком счете).

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