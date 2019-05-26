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Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах

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Фото: Global Look Press/Maxym Marusenko/ZUMAPRESS
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Глава украинского правительства Владимир Гройсман намерен идти на парламентские выборы со своей политической силой «Украинская стратегия» и не планирует создавать никаких коалиций. Об этом он рассказал в интервью ICTV.

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«Я буду самостоятельно баллотироваться в парламент со своей политической силой, с командой людей, которых я считаю достаточно молодыми, энергичными, профессиональными», — цитирует Гройсмана «Интерфакс». Он подчеркнул, что идет на выборы не просто ради участия в них.

«У меня четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее. И считаю, что эти шаги должны быть реализованы», — заявил Гройсман.

Премьер опроверг информацию о возможном объединении своей партии с политической силой экс-президента Петра Порошенко. По его словам, такие предложения поступали и обсуждались, но он принял решение действовать самостоятельно.

«Я считаю, что мы просто разные», — уточнил он.

Гройсман представил свою партию 24 мая.

«Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах», — сказал он тогда.

20 мая Владимир Зеленский, вступивший в этот день в должность президента Украины, заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. По его словам, досрочные парламентские выборы должны пройти через два месяца.

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