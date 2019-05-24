Гройсман создаст новую партию для выборов в раду

Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что собирается создать новую партию к досрочным выборам в Верховную раду, которые пройдут 21 июня. Она будет называться «Украинская стратегия».

«Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах», — цитирует его RT.

По словам Гройсмана, он намерен собрать команду единомышленников, понимающих текущие потребности страны.

20 мая Гройсман заявил о намерении покинуть свой пост. По словам политика, он принял такое решение после слов президента страны Владимира Зеленского о том, что правительство должно уйти в отставку.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Глава государства в своей речи после церемонии инаугурации заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. По его словам, досрочные парламентские выборы должны пройти через два месяца.