Гройсман объявил о своем решении подать в отставку 22 мая

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что решил подать в отставку в среду, 22 мая, после заседания правительства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, он принял такое решение после слов президента страны Владимира Зеленского о том, что правительство должно уйти в отставку.

Гройсман добавил, что собирается баллотироваться на выборах в Верховную раду.

«Я уверен в том, что мы еще много сделаем в будущем. И в новом парламенте я совместно со своими единомышленниками сформирую профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать страну успешной», — заявил он.

Ранее 20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины. Глава государства в своей речи после церемонии инаугурации заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. По его словам, досрочные парламентские выборы должны пройти через два месяца.