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Гройсман призвал Верховную раду отменить неприкосновенность депутатов

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал депутатов Верховной рады отменить неприкосновенность народных избранников. Об этом он заявил в пятницу, 17 мая, на заседании парламента.

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По его словам, неприкосновенность депутатов и других госслужащих «разъедает изнутри», она позволяет нарушать закон, но за это надо будет отвечать. Об этом сообщает ТАСС. «Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность», — призвал украинский премьер.

По его мнению, это «правильно, честно и достойно». При решении этого вопроса, полагает Гройсман, можно вернуть доверие граждан.

Ранее в пятницу представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит свои полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.

В этот же день советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады, а 6 мая глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что подаст в отставку после вступления в должность нового президента Украины.

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