В МВД рассказали о задержании сбившего в Москве инспектора ДПС водителя

В Москве задержали нарушителя, который попытался скрыться от сотрудников ДПС и сбил инспектора. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что правоохранители остановили автомобиль Toyota Land Cruiser на Кутузовском проспекте. Инспектор попросил водителя предъявить документы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Водитель, предъявив водительское удостоверение, при общении с инспектором ГИБДД повел себя неадекватно, после чего начал движение транспортного средства и попытался скрыться», — рассказала представитель МВД.

Сотрудники правоохранительных органов отправились в погоню за нарушителем. Когда он остановился на красный сигнал светофора, инспекторы попытались задержать его, но водитель резко вывернул руль вправо и совершил наезд на одного из полицейских. Машина выехала на тротуар, и погоня продолжилась.

В итоге иномарку всё же удалось остановить. Ее водителя задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Пострадавшего сотрудника полиции госпитализировали с переломом голени.

Ранее 26 мая сообщалось, что в Москве был задержан сын экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова Тимур Галлямов. По данным канала РЕН ТВ, именно он управлял иномаркой, наехавшей на сотрудника полиции. Известно, что молодой человек в апреле этого года уже был оштрафован за превышение скорости.