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Автомобиль сбил 13 пешеходов в Китае

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Фото: Global Look Press/Whitehotpix/ZUMAPRESS.com
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Автомобиль сбил 13 человек на пешеходном переходе в Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местной полиции.

ДТП произошло 21 мая в провинции Гуандун в городе Гуанчжоу. Машина, за рулем которой находилась 45-летняя женщина, проехала на красный сигнал светофора и врезалась в толпу людей, после чего столкнулась еще с двумя автомобилями.

В результате 13 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Врачи оценивают состояние двоих человек как тяжелое, пишет REGNUM.

Водителя автомобиля задержали. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

14 мая сообщалось, что фургон врезался в группу пешеходов в Мадриде.

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