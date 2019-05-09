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Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Под Иркутском 40-летний водитель автомобиля Toyota сбил группу пешеходов, перепутав педали газа и тормоза. Инцидент произошел в четверг, 9 мая, в поселке Мамоны Иркутского района.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, незадолго до происшествия мужчина проводил мелкий ремонт автомобиля.

«Он поднял капот и, сев за руль, предположительно перепутал педали газа и тормоза. Иномарка пришла в движение и сбила пешеходов, а также повредила припаркованный рядом автомобиль», — рассказал сотрудник пресс-службы.

Пострадавшие в результате инцидента получили необходимую помощь. Виновник инцидента проходит медицинское освидетельствование.

В ноябре 2018 года в Екатеринбурге автомобиль сбил на тротуаре трех человек, в том числе двухлетнего ребенка. В ходе опроса водитель рассказал, что перепутал педали тормоза и газа.

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