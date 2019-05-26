Прямой эфир

Сына экс-сенатора задержали после наезда на инспектора ДПС в Москве

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сын экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова сбил инспектора ДПС в Москве. Как сообщил в воскресенье, 26 мая, телеканал РЕН ТВ, Тимур Галлямов был задержан после того, как покинул место происшествия и попытался уйти от погони.

Сообщается, что Галлямова-младшего, управлявшего автомобилем Toyota Land Cruiser, остановили на Кутузовском проспекте. Он отказался предоставить сотруднику ДПС документы и попытался скрыться.

Стражам порядка удалось нагнать нарушителя на пересечении Минской и Мосфильмовской улиц. Ему пришлось остановиться на светофоре. В этот момент инспектор вышел из служебной машины, чтобы задержать Галлямова, но тот снова попытался уехать и сбил сотрудника ДПС. Этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения.

На видео зафиксировано, как внедорожник выезжает на тротуар и скрывается.

Впрочем, уйти от правоохранителей нарушителю не удалось: позже его все-таки задержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автомобиль влетел в стену Театра Российской армии в Москве
Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017