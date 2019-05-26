Сына экс-сенатора задержали после наезда на инспектора ДПС в Москве

Сын экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова сбил инспектора ДПС в Москве. Как сообщил в воскресенье, 26 мая, телеканал РЕН ТВ, Тимур Галлямов был задержан после того, как покинул место происшествия и попытался уйти от погони.

Сообщается, что Галлямова-младшего, управлявшего автомобилем Toyota Land Cruiser, остановили на Кутузовском проспекте. Он отказался предоставить сотруднику ДПС документы и попытался скрыться.

Стражам порядка удалось нагнать нарушителя на пересечении Минской и Мосфильмовской улиц. Ему пришлось остановиться на светофоре. В этот момент инспектор вышел из служебной машины, чтобы задержать Галлямова, но тот снова попытался уехать и сбил сотрудника ДПС. Этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения.

На видео зафиксировано, как внедорожник выезжает на тротуар и скрывается.

Впрочем, уйти от правоохранителей нарушителю не удалось: позже его все-таки задержали.