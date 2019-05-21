Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Суд вынес приговор судмедэксперту Михаилу Клейменову, который признал пьяным шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.

Его признали виновным и назначили наказание в виде 10 месяцев исправительных работ. Суд восстановил Клейменова в должности. Отец погибшего ребенка намерен обжаловать приговор.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в Железнодорожном. 31-летняя Ольга Алисова, находившаяся за рулем иномарки, нарушила ПДД и насмерть сбила шестилетнего ребенка по имени Алексей Шимко. Автомобиль проехал по нему и, зацепив днищем, протащил малыша несколько метров. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Алисова, оказавшаяся женой участника ОПГ и криминального авторитета, заявила сразу же после аварии, что мальчик был пьян. В заключении, которое обнародовали судмедэксперты, указывалось, что в крови Алексея было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Впоследствии специальная комиссия опровергла выводы судмедэксперта и пришла к заключению, что он допустил ошибку.

15 ноября 2017 года суд вынес свой приговор в отношении виновницы ДТП. Помимо трех лет заключения в колонии-поселении, виновную обязали компенсировать моральный вред родственникам погибшего ребенка в размере 2,5 млн рублей и материальный ущерб в размере 60 тыс. рублей.