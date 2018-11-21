Мать погибшего «пьяного мальчика» рассказала об угрозах в адрес второго сына

Мать ребенка, который погиб в ДТП в городе Железнодорожном весной 2017 года, заявила об угрозах в адрес своего второго сына. Об этом 21 ноября сообщает РЕН ТВ.

Женщина утверждает, что 2 ноября на улице к ней подошел неизвестный человек и потребовал «прекратить дело», иначе ее второй ребенок может пострадать. Мать погибшего мальчика подчеркнула, что была настроена на мирное решение вопроса, но теперь намерена довести дело до конца.

23 апреля 2017 года в городе Железнодорожном произошло ДТП. 31-летняя Ольга Алисова на своем автомобиле сбила шестилетнего мальчика, который в тот момент проходил по двору дома в микрорайоне Павлино. Автомобиль сбил ребенка, проехал по нему и, зацепив днищем, протащил малыша несколько метров. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В мая 2017 года СМИ сообщили о заключении судебно-медицинской экспертизы, согласно которой в крови погибшего ребенка в момент трагедии нашли дозу алкоголя в 2,7 промилле (соответствует примерно 200 г чистого спирта или бутылке водки). Позже эту информацию опровергли после повторной экспертизы.