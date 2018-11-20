Оформить ДТП можно будет с помощью мобильного приложения

Чтобы ускорить оформление европротокола, повреждения машины планируется сканировать. Такую возможность предусмотрят в мобильном приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС.

Ее разработкой занимается структура «Ростеха» — АО «Электронный паспорт». Об этом «Известиям» рассказал глава департамента научно-технической деятельности компании Борис Ионов.

Автоматическое сопоставление снимков машины при получении ЭПТС и после аварии позволит отказаться от описания повреждений на бумаге. Программу можно будет установить на смартфон.

Данные будут привязаны к местоположению аварии, а в будущем возможно научить систему фиксировать расстояние между автомобилями и положение относительно каких-либо объектов.

По словам экспертов, разработка может быть полезна автомобилистам, если технология позволит выявлять повреждения по фото, сделанным ночью и при неблагоприятных погодных условиях.

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Служба протокола: новое приложение упростит оформление ДТП