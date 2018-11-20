Прямой эфир

Оформить ДТП можно будет с помощью мобильного приложения

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чтобы ускорить оформление европротокола, повреждения машины планируется сканировать. Такую возможность предусмотрят в мобильном приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС.

Дорогое ОСАГО: скоро всё будет иначе
Россиян ждут ежедневные штрафы, рост цен, скидки и цифровые технологии

Ее разработкой занимается структура «Ростеха» — АО «Электронный паспорт». Об этом «Известиям» рассказал глава департамента научно-технической деятельности компании Борис Ионов.

Автоматическое сопоставление снимков машины при получении ЭПТС и после аварии позволит отказаться от описания повреждений на бумаге. Программу можно будет установить на смартфон.

Данные будут привязаны к местоположению аварии, а в будущем возможно научить систему фиксировать расстояние между автомобилями и положение относительно каких-либо объектов.

По словам экспертов, разработка может быть полезна автомобилистам, если технология позволит выявлять повреждения по фото, сделанным ночью и при неблагоприятных погодных условиях.

Подробнее — в материале «Известий»:

Служба протокола: новое приложение упростит оформление ДТП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Привычное дело: поведение российских автомобилистов изменилось
В моду входят транспондеры, европротокол, электронные полисы ОСАГО, автокредиты и каршеринг
В серой зоне: почему в России все активнее борются с перевозчиками-нелегалами
Ежегодно в ДТП с участием таких водителей гибнут десятки людей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017