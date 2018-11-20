Оформить ДТП можно будет с помощью мобильного приложения
Чтобы ускорить оформление европротокола, повреждения машины планируется сканировать. Такую возможность предусмотрят в мобильном приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС.
Ее разработкой занимается структура «Ростеха» — АО «Электронный паспорт». Об этом «Известиям» рассказал глава департамента научно-технической деятельности компании Борис Ионов.
Автоматическое сопоставление снимков машины при получении ЭПТС и после аварии позволит отказаться от описания повреждений на бумаге. Программу можно будет установить на смартфон.
Данные будут привязаны к местоположению аварии, а в будущем возможно научить систему фиксировать расстояние между автомобилями и положение относительно каких-либо объектов.
По словам экспертов, разработка может быть полезна автомобилистам, если технология позволит выявлять повреждения по фото, сделанным ночью и при неблагоприятных погодных условиях.
Подробнее — в материале «Известий»:
Служба протокола: новое приложение упростит оформление ДТП