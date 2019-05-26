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Неизвестные захватили храм УПЦ в Черновицкой области

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Фото: facebook.com/Черновицко-Буковинская епархия УПЦ
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В селе Васлововцы (Черновицкая область Украины) неизвестные сорвали ворота храма канонической Украинской православной церкви и ворвались на территорию. Об этом сообщила в Facebook Черновицко-Буковинская епархия.

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«Религиозную общину прижали к двери храма», — говорится в сообщении. Никаких подробностей о захватчиках не сообщается.

Ранее в мае сторонники «новой» Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Товтры Черновицкой области. Содействие при захвате оказали сотрудники полиции. Они образовали живой коридор к двери храма, тем самым обеспечив активистам ПЦУ возможность срезать замки на дверях и захватить его. Основанием для этих действий стало распоряжение и.о. председателя черновицкой областной госадминистрации Михаила Павлюка, который незаконно перерегистрировал общину УПЦ на «общество ПЦУ».

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой ПЦУ. В Русской православной церкви (РПЦ) отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

21 февраля архиепископ УПЦ Климент (Вечеря) заявил, что только 36 из 12 тыс. общин УПЦ перешли в ПЦУ. При этом украинский президент Петр Порошенко 18 февраля сказал, что к «новой церкви» присоединились 320 приходов.

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