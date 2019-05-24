Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписать устав «новой церкви», заявил предстоятель неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.
«Мы приняли решение, что ПЦУ (Православная церковь Украины. — Ред.) будет руководствоваться священным писанием, священным преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря тут в стенах Софии Киевской. Печально, что последнее решение не было подписано только одним членом — патриархом Филаретом», — сказал Епифаний.
Он отметил, что члены «синода» пытались убедить Филарета в том, что юридически и фактически уже не существует его раскольнической структуры, так как она легла в основу «новой церкви».
Ранее, 23 мая, Филарет заявил, что если бы знал содержание томоса об автокефалии, не согласился бы на него. По его словам, УПЦ КП узнала, что написано в документе, уже после Собора. По его словам, церковь так и не получила желанной независимости.
Ранее в мае Филарет заявил, что из-за редкого общения с предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко церковь «разделилась».
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).
31 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что своими действиями Константинополь внес «канонический сумбур», легализовав ПЦУ. Он отметил, что впервые к православной церкви были привлечены люди, которые не были законным образом посвящены в духовный сан и которые не признаются «иерархами Церкови-матери, <…> каковой является Московский патриархат в отношении Украины».
3 февраля в Киеве состоялась церемония возведения в сан — интронизация — предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.