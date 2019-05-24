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Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписать устав «новой церкви», заявил предстоятель неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.

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«Мы приняли решение, что ПЦУ (Православная церковь Украины. — Ред.) будет руководствоваться священным писанием, священным преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря тут в стенах Софии Киевской. Печально, что последнее решение не было подписано только одним членом — патриархом Филаретом», — сказал Епифаний.

Он отметил, что члены «синода» пытались убедить Филарета в том, что юридически и фактически уже не существует его раскольнической структуры, так как она легла в основу «новой церкви».

Ранее, 23 мая, Филарет заявил, что если бы знал содержание томоса об автокефалии, не согласился бы на него. По его словам, УПЦ КП узнала, что написано в документе, уже после Собора. По его словам, церковь так и не получила желанной независимости.

Ранее в мае Филарет заявил, что из-за редкого общения с предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко церковь «разделилась».

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

31 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что своими действиями Константинополь внес «канонический сумбур», легализовав ПЦУ. Он отметил, что впервые к православной церкви были привлечены люди, которые не были законным образом посвящены в духовный сан и которые не признаются «иерархами Церкови-матери, <…> каковой является Московский патриархат в отношении Украины».

3 февраля в Киеве состоялась церемония возведения в сан — интронизация — предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

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