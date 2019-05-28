«Запах цирка я впервые почувствовал в конюшне»

Юрий Куклачев пытался поступить в цирковое училище несколько раз, Театр кошек начался с мокрого голодного котенка, а в школах надо ввести уроки доброты. Об этом народный артист РСФСР, недавно отметивший 70-летие, рассказал «Известиям». Беседа состоялась в преддверии большого гастрольного турне по Краснодарскому краю и Крыму, которое стартует 25 июня.

― Любовь к животным у многих начинается с домашнего питомца — друга детства. Как это было у вас?

― Моя история дружбы с животными началась с козы Манюни и петуха Гриши , живших в деревенском доме моей бабушки. Манюня давала нам молоко, и так много, что его хватало даже на козий сыр, на ее молоке я и вырос. А Гриша был самый красивый и самый удачливый боец, выходивший победителем из всех схваток с деревенскими петухами. А еще я запомнил лошадок. Их было много в колхозе, более 50. В те времена кони были и транспортом, и тягловой силой в поле. Наш сосед-конюх часто брал меня с собой в конюшню, и там я впервые почувствовал запах цирка.

И, конечно, для меня был важен контакт с живой землей. Все мальчишки в деревне бегали босиком, я один городской ходил в сандалиях, снять которые оказалось не так просто. Ногам, не привычным к скошенной траве, было больно, но только первые два дня. Потом я забывал про обувь. Помню земляной пол в доме моей бабушки. Каждое утро, вставая с постели, я испытывал ни с чем не сравнимое чувство контакта с живой землей. Зимой бабушка каждое утро затапливала печь, земля оттаивала и становилась мягкой, подвижной под ногами, как живое существо.

Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya Юрий Куклачев

― А когда вы решили стать клоуном?

― У меня есть глубокое убеждение, что каждый человек не просто так приходит в этот мир. Нам дана миссия, которую надо понять и исполнить. Я очень рано, в четыре года, почувствовал свое предназначение нести радость людям и решил стать клоуном — только клоуном и больше никем. И я шел к этой цели, не глядя на неудачи и препятствия, а их было достаточно.

В цирковом училище, поступить в которое я пытался несколько раз, мне сказали, что между мной и профессией клоуна нет ничего общего, я зря трачу время и обманываю сам себя. Я не поверил в этот приговор, пошел в народный цирк, а в 16 лет стал лучшим клоуном Советского Cоюза в народной самодеятельности. О моей победе рассказали в телевизионной программе, и с этого момента начался подъем к вершинам циркового искусства. Уже в 16 лет, создав свой собственный стиль, я стал клоуном, владевшим всеми цирковыми жанрами, даже акробатикой и эквилибристикой. Конечно, после такого успеха проблем с поступлением в цирковое училище больше не было.

― Расскажите о вашей первой кошке.

― Каждый клоун должен найти что-то свое. Юрий Никулин был потрясающий актер, он смог доказать, что клоун может сыграть трагическую роль, а вот самый лучший трагик никогда не станет клоуном. Леонид Енгибаров был лирический, грустный клоун. И мне надо было найти свою стезю. Началось всё с маленького мокрого голодного котенка, которого мы с супругой принесли домой. Отмыли, накормили, он оказался очень милым и пушистым существом. Появилась идея — почему бы не выступать с кошками. Начали работать, быстро появилась вторая кошка, третья...

куклачев Народный артист России Юрий Куклачев во время спектакля «Королева кошек» в Театре кошек Ю. Куклачева Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Пришлось работать и над собой. Если хочешь найти контакт с кошкой, просто необходимо убрать всякую вспыльчивость, громкие слова. Если на нее закричать, она прижмет ушки, спрячется, и можно забыть о результате. Мы начали выступать, и появилось желание попасть в московский цирк. Стоило мне только попросить об этом в молитве, как пришло приглашение.

И когда я попал в столичный цирк, на мое представление пришел Леонид Брежнев. После выступления меня пригласили в ложу, где Леонид Ильич сказал, что никогда так не смеялся. Это было начало 1970-х годов. Я быстро приобрел известность, цирковые импресарио начали мной торговать, как советским шампанским, и мы объехали полмира: Бельгия, Япония, Канада, США, Южная Америка. Нас называли русским чудом. Наверное, потому что видели единственного в мире клоуна с кошками.

― С чего начался Театр кошек?

― Мне всегда хотелось выступать, что называется, соло. Но цирк — это разнообразная программа с большим количеством номеров. Поэтому мы с кошками ушли из цирка. Решением Московской мэрии в 1990 году нам передали бывший кинотеатр, предоставили финансовые льготы, и начался новый этап моей жизни — Театр кошек. Сначала он существовал на частной основе. Мы опять начали много ездить, но уже в формате театра.

Это был интересный этап, но сложный. В стране был страшный кризис, который ударил и по нашему предприятию. Собственно, всем было плохо. Многие учреждения культуры сдавали свои площади коммерсантам, но мы решили сохранить театр в первозданной чистоте, и никогда ни один метр у нас не использовался для какой-либо коммерции. Но пришел час, и нас лишили финансовых льгот. Собрать деньги на аренду большого помещения было нереально. Однако решение нашлось.

Наш Театр кошек стал государственным. Я вообще считаю, что любое искусство, приносящее радость людям, не может существовать без государственной поддержки. И это крайне важно. Сейчас я уверен, что кошки голодными не останутся, зарплату наши сотрудники получат. Нам сделали уникальный свет, купили высококачественную звуковую аппаратуру. Мы можем тратить серьезные деньги на костюмы. Для кошек построен хрустальный дворец. В театре витражи красоты необыкновенной, по-домашнему уютный зал. Приходя к нам, вы попадаете в сказку.

куклачев Артист Юрий Куклачев со своими питомцами во время представления на торжественном открытии Театра кошек Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

― Почему в России больше никто вас не повторил? Почему ваш Театр кошек единственный?

― Ну, уже далеко не единственный. Есть театры кошек Дмитрия Куклачева, Владимира Куклачева, Екатерины Куклачевой. Это мои дети. Получается уже четыре театра. У каждого своя кошачья труппа, свои театральные постановки, свои гастрольные планы. А скоро в наш театральный коллектив, видимо, вольется внук Никита.

Пробовал я учить работать с кошками и других людей, но у них ничего не получилось. Все хотели быстро разбогатеть, используя мое имя, но совершенно не были готовы много работать, в отличие от моих детей. В общем, из этой затеи ничего не вышло.

Наверное, можно было сделать театр собак, но пока за это никто не взялся. Был у нас цирк слонов Корнилова, цирк медведей Филатова, но это уже, скорее, цирковые коллективы.

― Почему у вас именно театр, а не цирк?

― Мы показываем настоящие полноценные спектакли с очень глубоким человеческим содержанием. Начинал я действительно с небольших интермедий. Но сегодня мы делаем большие спектакли, которые может смотреть, получая наслаждение, человек любого возраста и любой национальности. Наши артисты работают с залом, мы строим свое представление через юмор, шутку. А кошки, надо сказать, замечательные артисты, переиграть которых просто невозможно, настолько они естественны, органичны, настолько живо реагируют на всё происходящее вокруг.

― Не было ли у вас планов и предложений уехать за границу и работать там?

― Мне предлагали контракт на пять лет в Лас-Вегасе. И я с ужасом думаю о том, что действительно мог уехать из своей страны. Ведь многие уезжали. Олег Попов, Слава Полунин. Но я люблю Россию, где всё растет и развивается. Уже 50 лет работы позади, было много трудностей, особенно в 1990-е годы, но я никогда не жалел, что остался. Сегодня я иду по улице, а мне каждый прохожий сразу улыбается и говорит: «Здравствуйте». И в этом одном слове столько душевной искренности и человеческой теплоты, что мое сердце радуется.

― 70 лет — возраст, когда уже можно подводить итоги творческой деятельности?

― Я думаю, человек всегда должен думать о том, что он еще может сделать. Некоторое время назад в Иерусалиме я умылся благодатным огнем, и у меня появилось желание писать. Никогда не думал, что смогу и буду этим заниматься. И первое время действительно не получалось. Пришлось учиться. Но в какой-то момент я нашел свой стиль, свою форму. Мои книги — это беседы. Беседы с читателями, не только маленькими, но и взрослыми, хотя, конечно, я делаю акцент на детях. Сегодня я член Союза писателей и за свои литературные труды получил звание народного учителя.

— О чем и зачем вы пишете?

― Пишу о доброте, о мире животных. Стараюсь поделиться своим опытом, чтобы помочь читателям искать себя в сложном, но очень интересном мире. Через короткие истории о кошечках, собачках, слонах, бегемотах, лошадках я веду их в живой мир природы, где всё естественно и справедливо. Где люди и окружающий нас мир слышат и понимают друг друга. Показываю доброту как основу любви. Мир построен на любви, а любви без доброты не бывает. У меня в памяти огромное количество познавательных и интересных историй про людей и животных.

куклачев Юрий Куклачев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вообще я хотел бы дожить до того времени, когда в российских школах появятся «уроки доброты». Чтобы этот день стал ближе, я создал программу для таких уроков, она прошла, как полагается, государственную экспертизу, я написал учебные пособия. Скоро начну большой педагогический эксперимент. Образовательное ведомство Москвы совместно с Министерством культуры дают мне восемь дворцов культуры в разных районах столицы для проведения мастер-классов «урока доброты». Думаю, это очень хорошее решение. Я уже проводил такие занятия, и не только с обычными детьми. Работал в детских колониях с подростками, совершившими преступления, и увидел, что созданная мной методика очень эффективна.

― И все-таки, что вы считаете своим главным достижением?

― Я создал династию Куклачевых с единственным и неповторимым Театром кошек. Мы много работаем, недавно закончил работу над новым спектаклем «Мяугли». Мои дети выпустили новые постановки «Котобум», «1001 ночь». Мы ездим по всей стране, иногда даже пересекаясь из-за несогласованности действий наших импресарио, конкурирующих на имени Куклачевых. А 15 октября много наших друзей придет в Цирк на проспекте Вернадского посмотреть грандиозное шоу Театра кошек династии Куклачевых. И это будет символично. Ведь мы уже 30 лет не выступали на цирковой арене. Я вышел из цирка, и спустя много лет мы возвращаемся на столь любимую всеми нами арену.