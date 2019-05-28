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«Запах цирка я впервые почувствовал в конюшне»

Худрук Театра кошек Юрий Куклачев — об истоках любви к животным, смехе Брежнева и дойной козе Манюне
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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«Запах цирка я впервые почувствовал в конюшне»
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2019-05-26 14:50:38
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Юрий Куклачев пытался поступить в цирковое училище несколько раз, Театр кошек начался с мокрого голодного котенка, а в школах надо ввести уроки доброты. Об этом народный артист РСФСР, недавно отметивший 70-летие, рассказал «Известиям». Беседа состоялась в преддверии большого гастрольного турне по Краснодарскому краю и Крыму, которое стартует 25 июня.

― Любовь к животным у многих начинается с домашнего питомца — друга детства. Как это было у вас?

Куклачев дал советы по общению с кошками

Моя история дружбы с животными началась с козы Манюни и петуха Гриши, живших в деревенском доме моей бабушки. Манюня давала нам молоко, и так много, что его хватало даже на козий сыр, на ее молоке я и вырос. А Гриша был самый красивый и самый удачливый боец, выходивший победителем из всех схваток с деревенскими петухами. А еще я запомнил лошадок. Их было много в колхозе, более 50. В те времена кони были и транспортом, и тягловой силой в поле. Наш сосед-конюх часто брал меня с собой в конюшню, и там я впервые почувствовал запах цирка.

И, конечно, для меня был важен контакт с живой землей. Все мальчишки в деревне бегали босиком, я один городской ходил в сандалиях, снять которые оказалось не так просто. Ногам, не привычным к скошенной траве, было больно, но только первые два дня. Потом я забывал про обувь. Помню земляной пол в доме моей бабушки. Каждое утро, вставая с постели, я испытывал ни с чем не сравнимое чувство контакта с живой землей. Зимой бабушка каждое утро затапливала печь, земля оттаивала и становилась мягкой, подвижной под ногами, как живое существо.

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
Юрий Куклачев

― А когда вы решили стать клоуном?

У меня есть глубокое убеждение, что каждый человек не просто так приходит в этот мир. Нам дана миссия, которую надо понять и исполнить. Я очень рано, в четыре года, почувствовал свое предназначение нести радость людям и решил стать клоуном — только клоуном и больше никем. И я шел к этой цели, не глядя на неудачи и препятствия, а их было достаточно.

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В цирковом училище, поступить в которое я пытался несколько раз, мне сказали, что между мной и профессией клоуна нет ничего общего, я зря трачу время и обманываю сам себя. Я не поверил в этот приговор, пошел в народный цирк, а в 16 лет стал лучшим клоуном Советского Cоюза в народной самодеятельности. О моей победе рассказали в телевизионной программе, и с этого момента начался подъем к вершинам циркового искусства. Уже в 16 лет, создав свой собственный стиль, я стал клоуном, владевшим всеми цирковыми жанрами, даже акробатикой и эквилибристикой. Конечно, после такого успеха проблем с поступлением в цирковое училище больше не было.

― Расскажите о вашей первой кошке.

Каждый клоун должен найти что-то свое. Юрий Никулин был потрясающий актер, он смог доказать, что клоун может сыграть трагическую роль, а вот самый лучший трагик никогда не станет клоуном. Леонид Енгибаров был лирический, грустный клоун. И мне надо было найти свою стезю. Началось всё с маленького мокрого голодного котенка, которого мы с супругой принесли домой. Отмыли, накормили, он оказался очень милым и пушистым существом. Появилась идея — почему бы не выступать с кошками. Начали работать, быстро появилась вторая кошка, третья...

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Народный артист России Юрий Куклачев во время спектакля «Королева кошек» в Театре кошек Ю.Куклачева

Народный артист России Юрий Куклачев во время спектакля «Королева кошек» в Театре кошек Ю. Куклачева

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Пришлось работать и над собой. Если хочешь найти контакт с кошкой, просто необходимо убрать всякую вспыльчивость, громкие слова. Если на нее закричать, она прижмет ушки, спрячется, и можно забыть о результате. Мы начали выступать, и появилось желание попасть в московский цирк. Стоило мне только попросить об этом в молитве, как пришло приглашение.

И когда я попал в столичный цирк, на мое представление пришел Леонид Брежнев. После выступления меня пригласили в ложу, где Леонид Ильич сказал, что никогда так не смеялся. Это было начало 1970-х годов. Я быстро приобрел известность, цирковые импресарио начали мной торговать, как советским шампанским, и мы объехали полмира: Бельгия, Япония, Канада, США, Южная Америка. Нас называли русским чудом. Наверное, потому что видели единственного в мире клоуна с кошками.

― С чего начался Театр кошек?

Мне всегда хотелось выступать, что называется, соло. Но цирк — это разнообразная программа с большим количеством номеров. Поэтому мы с кошками ушли из цирка. Решением Московской мэрии в 1990 году нам передали бывший кинотеатр, предоставили финансовые льготы, и начался новый этап моей жизни — Театр кошек. Сначала он существовал на частной основе. Мы опять начали много ездить, но уже в формате театра.

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Это был интересный этап, но сложный. В стране был страшный кризис, который ударил и по нашему предприятию. Собственно, всем было плохо. Многие учреждения культуры сдавали свои площади коммерсантам, но мы решили сохранить театр в первозданной чистоте, и никогда ни один метр у нас не использовался для какой-либо коммерции. Но пришел час, и нас лишили финансовых льгот. Собрать деньги на аренду большого помещения было нереально. Однако решение нашлось.

Наш Театр кошек стал государственным. Я вообще считаю, что любое искусство, приносящее радость людям, не может существовать без государственной поддержки. И это крайне важно. Сейчас я уверен, что кошки голодными не останутся, зарплату наши сотрудники получат. Нам сделали уникальный свет, купили высококачественную звуковую аппаратуру. Мы можем тратить серьезные деньги на костюмы. Для кошек построен хрустальный дворец. В театре витражи красоты необыкновенной, по-домашнему уютный зал. Приходя к нам, вы попадаете в сказку.

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Артист Юрий Куклачев со своими питомцами во время представления на торжественном открытии Театра кошек

Артист Юрий Куклачев со своими питомцами во время представления на торжественном открытии Театра кошек

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

― Почему в России больше никто вас не повторил? Почему ваш Театр кошек единственный?

Ну, уже далеко не единственный. Есть театры кошек Дмитрия Куклачева, Владимира Куклачева, Екатерины Куклачевой. Это мои дети. Получается уже четыре театра. У каждого своя кошачья труппа, свои театральные постановки, свои гастрольные планы. А скоро в наш театральный коллектив, видимо, вольется внук Никита.

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Пробовал я учить работать с кошками и других людей, но у них ничего не получилось. Все хотели быстро разбогатеть, используя мое имя, но совершенно не были готовы много работать, в отличие от моих детей. В общем, из этой затеи ничего не вышло.

Наверное, можно было сделать театр собак, но пока за это никто не взялся. Был у нас цирк слонов Корнилова, цирк медведей Филатова, но это уже, скорее, цирковые коллективы.

― Почему у вас именно театр, а не цирк?

Мы показываем настоящие полноценные спектакли с очень глубоким человеческим содержанием. Начинал я действительно с небольших интермедий. Но сегодня мы делаем большие спектакли, которые может смотреть, получая наслаждение, человек любого возраста и любой национальности. Наши артисты работают с залом, мы строим свое представление через юмор, шутку. А кошки, надо сказать, замечательные артисты, переиграть которых просто невозможно, настолько они естественны, органичны, настолько живо реагируют на всё происходящее вокруг.

― Не было ли у вас планов и предложений уехать за границу и работать там?

Мне предлагали контракт на пять лет в Лас-Вегасе. И я с ужасом думаю о том, что действительно мог уехать из своей страны. Ведь многие уезжали. Олег Попов, Слава Полунин. Но я люблю Россию, где всё растет и развивается. Уже 50 лет работы позади, было много трудностей, особенно в 1990-е годы, но я никогда не жалел, что остался. Сегодня я иду по улице, а мне каждый прохожий сразу улыбается и говорит: «Здравствуйте». И в этом одном слове столько душевной искренности и человеческой теплоты, что мое сердце радуется.

― 70 лет — возраст, когда уже можно подводить итоги творческой деятельности?

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Я думаю, человек всегда должен думать о том, что он еще может сделать. Некоторое время назад в Иерусалиме я умылся благодатным огнем, и у меня появилось желание писать. Никогда не думал, что смогу и буду этим заниматься. И первое время действительно не получалось. Пришлось учиться. Но в какой-то момент я нашел свой стиль, свою форму. Мои книги — это беседы. Беседы с читателями, не только маленькими, но и взрослыми, хотя, конечно, я делаю акцент на детях. Сегодня я член Союза писателей и за свои литературные труды получил звание народного учителя.

— О чем и зачем вы пишете?

Пишу о доброте, о мире животных. Стараюсь поделиться своим опытом, чтобы помочь читателям искать себя в сложном, но очень интересном мире. Через короткие истории о кошечках, собачках, слонах, бегемотах, лошадках я веду их в живой мир природы, где всё естественно и справедливо. Где люди и окружающий нас мир слышат и понимают друг друга. Показываю доброту как основу любви. Мир построен на любви, а любви без доброты не бывает. У меня в памяти огромное количество познавательных и интересных историй про людей и животных.

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Юрий Куклачев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вообще я хотел бы дожить до того времени, когда в российских школах появятся «уроки доброты». Чтобы этот день стал ближе, я создал программу для таких уроков, она прошла, как полагается, государственную экспертизу, я написал учебные пособия. Скоро начну большой педагогический эксперимент. Образовательное ведомство Москвы совместно с Министерством культуры дают мне восемь дворцов культуры в разных районах столицы для проведения мастер-классов «урока доброты». Думаю, это очень хорошее решение. Я уже проводил такие занятия, и не только с обычными детьми. Работал в детских колониях с подростками, совершившими преступления, и увидел, что созданная мной методика очень эффективна.

― И все-таки, что вы считаете своим главным достижением?

Я создал династию Куклачевых с единственным и неповторимым Театром кошек. Мы много работаем, недавно закончил работу над новым спектаклем «Мяугли». Мои дети выпустили новые постановки «Котобум», «1001 ночь». Мы ездим по всей стране, иногда даже пересекаясь из-за несогласованности действий наших импресарио, конкурирующих на имени Куклачевых. А 15 октября много наших друзей придет в Цирк на проспекте Вернадского посмотреть грандиозное шоу Театра кошек династии Куклачевых. И это будет символично. Ведь мы уже 30 лет не выступали на цирковой арене. Я вышел из цирка, и спустя много лет мы возвращаемся на столь любимую всеми нами арену.

Справка «Известий»

Юрий Куклачев в 1967 году стал лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности и был приглашен в Государственное училище циркового и эстрадного искусства.

В 1971-м окончил его по специальности «клоун-пародист-акробат», после чего стал артистом Союзгосцирка. В 1990 году создал в Москве Театр кошек, должность худрука которого занимает по сей день. Народный артист РСФСР. Кавалер ордена Дружбы.

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