Прямой эфир

Куклачев дал советы по общению с кошками

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев в День кошек, который по традиции празднуют в России 1 марта, рассказал россиянам, как порадовать своего питомца в этот день. 

Кошки заводят мышек: на размножение грызунов влияет запах хищника
Взаимодействие между охотниками и добычей является одним из факторов эволюции

«Чтобы порадовать кошку в этот праздничный день, самое главное, что я всегда советую — кошке не мешать, это главная радость для нее», — сказал он агентству городских новостей «Москва»

Вместе с тем артист добавил, что животное нужно гладить хотя бы 5-10 минут в день, чтобы поучить от нее взамен огромное количество любви и положительных эмоций. 

Также Куклачев дал несколько рекомендаций относительного того, как правильно выбрать питомца в приюте или у заводчика. По его словам, нужно понимать одну истину, что не вы выбираете кошку, а она вас. Поэтому сначала нужно поиграть со всеми животными и оценить, какое из них тянется к вам само. 

«То животное, которое пойдет к вам — вы сами почувствуете эти незримые флюиды любви, которые вас соединят друг с другом на долгие годы. Мой совет в выборе — выбирать не глазами, а душой и сердцем», — сказал он, добавив, что в таком случае питомец будет с хозяином «на одной волне». 

Ранее в феврале британские ученые выяснили, что психологические черты и привычки человека отражаются на состоянии здоровья питомца и его характере. Оказалось, что питомцы полных людей копировали своих хозяев и тоже страдали от лишнего веса. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Костроме сдают в аренду «кота-агрессора»
В Кузбассе кошка проехал под капотом автомобиля более 100 км и осталась жива

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017