В Костроме сдают в аренду «кота-агрессора»
Житель Костромы нашел оригинальный способ подзаработать. Он предлагает всем желающим взять в аренду своего кота. Мужчина утверждает, что его питомец — настоящее исчадие ада.
Проверить это утверждение можно всего за 500 рублей в день.
Житель Костромы нашел оригинальный способ подзаработать. Он предлагает всем желающим взять в аренду своего кота. Мужчина утверждает, что его питомец — настоящее исчадие ада.
Проверить это утверждение можно всего за 500 рублей в день.