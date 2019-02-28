В Кузбассе кошка проехал под капотом автомобиля более 100 км и осталась жива

Кошка проехала более 100 км под капотом автомобиля из Юрги в Кемерово и чудом осталась жива. Мохнатого питомца сумели обнаружить на станции технического обслуживания, когда проводили осмотр транспортного средства.

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